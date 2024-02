Norge IDAG

Ofri Bibas Levy, søsteren til Yarden Bibas som blir holdt som gissel i Gaza sammen med sin kone, Shiri og to barn, Kfir og Ariel, på en pressekonferanse i november 2023. Foto: NTB/Salvatore Di Nolfi/Keystone/AP

Se video av gislene funnet av IDF i Gaza:

Fant film med kidnappet baby og moren

Familien til gisselet Shiri Bibas håper at videoen igjen kan føre til at verden sjokkeres, slik at noen gjør noe.