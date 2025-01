Norge IDAG

JEREMIA 31: Alexander Adelson fant Jesus da han studerte Torahen, nærmere bestemt i Jeremia 31. – Det var det øyeblikket som forandret mitt liv, forteller han til JewsforJesus. Foto: Foto: Skjermdump / YouTube - Jews for Jesus

Fant Jesus i Jeremia

Det var i det øyeblikket han «oppdaget» det nye testamentet i Torahen at han gav sitt liv til Yeshua, forteller Alexander Adelson. – Der og da bestemte jeg meg bare for å gå for Jesus – og følge ham.