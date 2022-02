Får ikke bruke bibliotekets kafé til kristne møter

– For å ivareta bibliotekrommet som et nøytralt rom har vi derfor satt som betingelse at dersom innholdet er av politisk, religiøs eller kontroversiell art så skal det i etterkant av arrangementet åpnes for debatt med en nøytral ordstyrer. Dette gjelder arrangementer som er åpne for publikum, sier biblioteksjef Ida Omdal Haaland til Fædrelandsvennen. Foto: Rolf Steinar Bergli / Wikimedia / CC BY-SA 4.0