Norge IDAG

HISTORISK: Initiativet fra Casper Bergman (til venstre) kan føre til etablering av studentlag på Svalbard. Her er han sammen med medstudenten Raphaëlle Barbier (nummer to fra venstre) og Lagets representanter Megan Calderhead og Jon Harald Flå. Foto: Privat.

Får verdens nordligste kristne studentlag?

Det arbeides nå for å få etablert et kristent studentlag på 78 grader nord. – Det er skikkelig gøy å oppdage at Svalbard er ei studentøy, sier generalsekretæren i Laget.