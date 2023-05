Norge IDAG

FEIRET ISRAELS 75-ÅRSDAG: Magne Grønlund (f.v.), Finn Røine, Arve Ryggetangen, Emilia Ryggetangen og Rolf Berntzen. Foto: Eli Bondlid

Betel Vestfossen – er en ekte Israel-menighet:

Feiret Israels 75-årsdag med bursdagssang, taler og stor bløtkake

Flere av medlemmene i menigheten Betel Vestfossen har jobbet som volontører i Israel. Én som virkelig har et brennende hjerte for Israel, er Reidun Warud – hun har besøkt Israel hele 50 ganger. Hele lokalet i Vestfossen i Øvre Eiker (Viken fylke) var pyntet med norske og israelske flagg da de inviterte til skikkelig bursdagsfest for 75-årsjubilanten Israel 14. mai.