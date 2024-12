Norge IDAG

ADFs internasjonale juridiske rådgiver Sean Nelson sammen med Rhoda Jatau. Foto: ADF International

Seier for religionsfrihet i Nigeria:

Fembarnsmoren Rhoda Jatau er frikjent for anklager om «blasfemi»

Etter to og et halvt års juridisk kamp, har en dommer i Bauchi State, Nigeria, frikjent Rhoda Jatau for anklager om «blasfemi». Rhoda sto i fare for å få opptil fem års fengsel hvis hun ble dømt. Jatau tilbrakte 19 måneder i fengsel før hun ble løslatt mot kausjon, etter angivelig å ha delt en video som fordømte lynsjingen av den kristne studenten Deborah Emmanuel Yakubu.