Norge IDAG

Joan Hunter:

Fikk brystkreft etter at mannen stakk av med en annen mann

Denne helgen er det pinsekonferanse med den amerikanske helbredelsesforkynneren Joan Hunter. Hun har et sterkt vitnesbyrd hvordan Gud helbredet henne fysisk og psykisk etter at hun opplevde store traumer i livet, da hun oppdaget at mannen levde et dobbeltliv som homofil. Nå setter hun andre i frihet fra traumer og sykdommer. Fredag kveld var det fullt hus da møtet startet.