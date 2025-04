Norge IDAG

HELBREDET: Da Else Berit åpnet øynene etter forbønnen, kunne hun se tydelig. Siden den gang har jeg sett helt klart og leser uten briller, sier hun. Foto: Privat

Else Berit (74) var helt blind i sju måneder:

Fikk synet igjen og har siden lest uten briller

Hun er full av begeistring over det hun har opplevd. I vår vanske-lige tid, med uro og krig, er dette Else Berit Schønes vitnesbyrd. Hun forteller om det til mange hun møter. Hun sier det er viktig å vitne om Jesus, – for hun er overbevist om at Han snart kommer igjen.