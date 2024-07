Norge IDAG

RAKETT FRA LIBANON: Israelske sikkerhetsstyrker undersøker et sted som ble truffet av en rakett avfyrt fra Libanon, i Kiryat Shmona, Nord-Israel, onsdag 27. mars 2024. Libanons militante Hizbollah-gruppe introduserer nye taktikker og våpen mot Israel mens krigen i Gaza fortsetter. Foto: NTB/AP

Europa:

Fire arrestert i Spania og Tyskland for våpensalg til Hizbollah

Tre personer ble arrestert i Spania og én til i Tyskland, mistenkt for å tilhøre et nettverk som forsynte den libanesiske militante gruppen Hizbollah med deler for å bygge droner til bruk i angrep mot Israel.