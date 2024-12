Norge IDAG

URFRAMFØRT: Tønsberg domkirkes aspirant- og jentekor fikk æren av å synge den nyimporterte nepalske salmen Hazaar Daadaharu for første gang i norsk innpakning. Foto: Skjermdump/KPK

HimalPartner:

Fjellsalmen fra Nepal rakk fram i tide til jul

Omtrent like spente som vordende adoptivforeldre reiste de to norske musikerne i høst til Nepal, ikke for å hente et barn, men en salme. Nå kan salmen høres i Norge – på norsk.