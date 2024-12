Norge IDAG

Meta innrømmer at de ofte fører for streng sensur. Men blir det bedring? Foto: Illustrasjonsfoto: NTB

Meta:

Fjernet «harmløst innhold» for ofte

Meta, morselskapet til Facebook og Instagram, innrømmet tirsdag at «harmløst innhold» ofte ble fjernet fra plattformene under valgperioder, noe som begrenset «den frie ytringen vi ønsker å fremme». Konservativt-politiker Simon Friis Larsen opplevde nylig at Facebook slettet siden hans for godt.