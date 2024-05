Norge IDAG

FJORÅRETS VINNER: Loreen ville ikke overrekke Eurovision-trofeet til Eden Golan og Israel dersom de stakk av med seieren. Foto: NTB/AP/Martin Meissner

Fjorårets vinner ville ikke gi Eurovision-trofeet til Israel

Den svenske Eurovision-vinneren 2023 Loreen gjorde det på forhånd klart at hun ikke tenkte å overlevere trofeet til Israel, dersom Eden Golan skulle vinne. Hun hadde en plan for et slikt scenario for å unngå kontakt med den israelske deltakeren.