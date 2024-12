Norge IDAG

Det brøt ut full panikk da en bil i stor fart kjørte inn på et julemarked i byen Magdeburg i Tyskland fredag kveld. Foto: DPA / AP / NTB

Tyskland:

Flere døde og rundt 70 skadet da bil raste inn i julemarked

To mennesker, blant dem et barn, er døde og nærmere 70 ble skadet da en bil i stor fart kjørte inn i et julemarked i Magdeburg i Tyskland fredag.