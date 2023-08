Norge IDAG

OPPFORDRER TIL SELVFORSVAR: — Politikken vår er å gi bæretillatelse til alle som oppfyller kriteriene, sier Nasjonal sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Foto: Atef Safadi/Pool Photo via AP/NTB

Israel:

Flere kvinner bevæpner seg

Nasjonal sikkerhetsminister Itmar Ben-Gvir har gjort det lettere for sivile å få bæretillatelse for skytevåpen. Endringene har ført til at stadig flere kvinner bevæpner seg for å motsette seg palestinsk terrorisme.