BØNN FOR ALLE: I den daglige bønneaksjon i oktober 2024, ble det lagt ut bønnevideoer med forskjellige forbedere. Det som ble løftet opp i bønn var vårt fedreland Norge og vårt løftesland Israel. Det ble bedt for verden, for Europa og for USA. For alle som lider under krig, for gislene. For Guds menighet i Norge og i verden, om vekkelse, misjon, barn og unge. Foto: Skjermbilder fra bønnevideoer

Daniel Haddal om Bønn for Alle 2024:

– Flere tusen har vært engasjert i bønn

– Det har vært mektig å stå i bønnetjenesten Bønn for Alle. Takk til alle som har bedt sammen med oss, det har vært sterkt. Vi har bedt fra 1. oktober til 31. oktober, med daglig bønn for ulike temaer som vi har lagt ut som nett-videoer. Vi ser at vi har nådd over 12 000 mennesker fra Bønn for Alle-siden på Facebook. Over 7000 har engasjert seg i bønne-innleggene, og det har vært over 30 000 visninger på bønnevideoene våre.