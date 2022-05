Norge IDAG

BARNEHAGE: Kristne og andre private barnehager må bruke langt mer penger på regnskap og administrasjon, og mindre på barna, ifølge regjeringens nye lovforslag, som får støtte fra et rødgrønt flertall på Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB / illustrasjonsbilde

Flertall på Stortinget for gigantregning til private barnehager

Et rødgrønt flertall på Stortinget sørger for at regjeringen får gjennom sitt krav om at hver enkelt private barnehage må registreres som eget selskap. Dermed får disse en ekstraregning på over hundre millioner kroner årlig.