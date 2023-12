Foto fra begravelse i Nasaret, Israel, 31. mars 2022. Politibetjenter i sorg etter at den arabiske kristne politibetjenten Amir Khoury ble myrdet i et palestinske terrorangrep i slutten av februar. Et økende antall arabiske israelere utdanner seg for arbeid i politiet, og et økende antall verver seg som frivillige til tjeneste i det israelske forsvaret. Foto: AP Photo/Ariel Schalit/NTB.