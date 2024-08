FN og terroren mot jødene

FN: Det seneste fiendtlige utspillet fra FN i kampen mot Israel skjedde på den offisielle FN-minnedagen for verdens ofre for terror, 21. august. Da unnlot FN, i sin billedutstilling fra verdens terrorhandlinger, å ta med ofrene for den ekstreme terrorhandlingen som Hamas utførte mot det israelske sivilsamfunnet 7. oktober i fjor. Foto: NTB