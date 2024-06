Norge IDAG

SETT FRA STRANDEN I GAZA: Et skip skimtes utenfor kysten av Gaza, nær en amerikanskbygd flytebrygge som vil bli brukt til å lette hjelpeleveranser. Foto: NTB/AP

FN sier det ikke er nok bevis for hungersnød i Gaza

FNs komité for hungersnød rapporterte at den ikke har nok «støttende bevis» for å avgjøre om det er hungersnød på den nordlige Gazastripen.