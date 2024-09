Norge IDAG

FNs generalforsamling vedtok et jøderent Judea og Samaria onsdag. Foto: Trine Overå Hansen

New York:

FN stemte for jøderent Øst-Jerusalem, Judea og Samaria

I går stemte FN som ventet for en resolusjon som kom fra PA-myndighetene. I praksis innebærer dette at FN krever at Øst-Jerusalem, Judea og Samaria tømmes for jøder.