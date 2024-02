Norge IDAG

Midtøsten TOPPLEDER: Martin Griffiths er FNs nødhjelpssjef. Foto: NTB/AP Photo/Mary Altaffer

FNs nødhjelpssjef: – Hamas er ikke en terrororganisasjon

Han sier han har «forståelse» for Israels traume etter 7. oktober, men at Israel vil trenge å bygge et forhold til sine naboer uansett.