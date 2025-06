Norge IDAG

Simon Friis Larsen, stortingskandidat for Konservativt i Akershus. Foto: Privat / Arkivfoto

Meninger:

Fokus på islam utvisker vår identitet

Norge er et kristent land, med trosfrihet. Dette er Norges suksessoppskrift og det som gjør Norge til et fritt og harmonisk land – et land som også andre søker seg til.