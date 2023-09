Norge IDAG

Folk sørger over sine kjære som mistet livet i jordskjelvet. Foto: Fernando Sanchez / Europa Press via AP / NTB

Over 2100 døde etter skjelvet i Marokko:

– Folk graver med bare hendene i ruinene

I Marokko pågår et intenst arbeid med å redde overlevende etter jordskjelvet som så langt har tatt over 2100 liv. Alt fra store gravemaskiner og kraner til spader og bare hender tas i bruk for å lete etter ofre i ruinene.