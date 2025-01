Norge IDAG

President Donald Trump signerte presidentordre i Capital One Arena, mandag 20. januar 2025, i Washington. Foto: AP Photo/Evan Vucci/NTB

Kommentar:

Folkefest i Washington DC og presidentordrer på løpende bånd

For en fest Amerika har fått oppleve disse dagene med presidentinnsettelsen. To ganger har presidenten fylt Capitol Arena One med et par titalls tusen mennesker, og da var det mange som ikke kom inn begge dager. Han har undertegnet presidentordre i fleng og satt fart mot en ny tid for Amerika.