Folkeretten misbrukes når behovet oppstår

Det sies at sannheten er krigens første offer. Krigens neste offer er folkeretten. Det er riktig som det understrekes at Russlands militære invasjon i Ukraina og andre handlinger i den forbindelse utgjør brudd på folkerettens normer og prinsipper for mellomstatlig samkvem. All krigføring har som utgangspunkt at gjeldende rettsorden settes til side, og Russlands angrep på Ukraina er bare det siste blant mange eksempler.