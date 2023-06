Norge IDAG

VIL ALDRI FUNGERE: - Alle vet, også de arabiske landene vet det, at en tostatsløsning ikke vil fungere, sier folkerettsekspert Andrew Tucker. Foto: Eli Bondlid

Sommerstevnet på Bildøy:

Folkerettsekspert Andrew Tucker om prosessen mot Israel

– Konflikten er på det åndelige plan mellom verden mot dets Skaper

– Prosessen mot Israel handler dypest sett verken om religion eller politikk. Det handler mest av alt om konflikten mellom gode og onde krefter, mellom Djevelen/verden og Gud som Skaper, sier Andrew Tucker. Han viser til at ingen kan gi noen gode argumenter for den store motstanden i verden mot at Jerusalem er valgt til Israels hovedstad. Det er helt urasjonelt.