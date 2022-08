Norge IDAG

Debattinnlegg

Folket lures trill rundt, og EU bare utnytter oss...

Våre globalistiske elite-politikere har opplagt skylden, for de ønsker utviklingen. Så dersom enkelte nå tilsynelatende vil bytte ut Jonas Gahr Støre med Erna Solberg, tar de feil; de to er som en-eggede tvillinger; begge fremmer og beskytter Norge like lite.