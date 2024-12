Norge IDAG

TJENESTE: Fengselsmisjonær Jan Eriksen sammen med politimann fra Sveits som reiser sammen med ham til fengslene. Foto: Privat

Travel november for fengselsmisjonær Jan Eriksen:

– For at de skal bli frelst

November var en travel måned for fengsels-evangelisten, Jan Eriksen, som var på misjonsreise til fengsler i både Den tjekkiske republikk og Slovakia, samt hadde to vanlige søndagsmøter i Tyskland og Østerrike. Han forteller at mange søkte frelse, både i menighetene og fengslene.