Norge IDAG

Lederartikler

For frihetens skyld er vi imot sosialistisk økonomi

Det er bedre at alle blir rikere – og kanskje ha noen forskjeller, enn at alle blir like i sin fattigdom - og uten frihet.Forskjeller består nok i et land med markedsøkonomi, stort sett i at bedriftene er privat eid. Ellers er vi like. Men dette er eiendom som en ikke kan ta bort uten å ta bort arbeidsplasser og dermed inntekter for oss alle.