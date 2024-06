Norge IDAG

Et missil som ble skutt ned ved Dødehavet under Irans angrep på Israel 13. april ble vist fram for media 17. april 2024. Foto: Yossi Zeliger/TPS

Resolusjon mot Irans atomprogram vedtatt:

– For lite, for sent, advarer ekspert Yossi Kuperwasser

På IAEAs styremøte i Wien onsdag, vedtok medlemslandene en resolusjon som respons på Irans manglende samarbeid med byrået. – For lite, for sent, sier analytiker Yossi Kuperwasser ved Misgav Institute, mens Israels utenriksminister Israel Katz ønsker resolusjonen velkommen.