Bilister kjører forbi et krater mens libanesiske soldater og UNIFIL fredsbevarende styrker sikrer området i Khardali, Sør-Libanon. Foto: NTB/AP Photo/Mohammed Zaatari

Foran UNIFIL:

Hizbollah gjorde landsby om til terrorbase

Like for øynene på UNIFIL, omgjorde Hizbollah landsbyen Naqoura, til base for Radwans planlagte Galilea-invasjon. Våpen og eksplosiver ble lagret i folks hjem, mens frukthager skjulte rakettkastere rettet mot Israel.