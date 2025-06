Norge IDAG

Forandring kommer

Det er all grunn til å glede seg over at KrF nå følger Konservativt på viktige områder. Og kanskje tenker noen at det skjer for å gjøre Konservativt overflødig. For Norge er det uansett svært bra at andre partier endrer kurs i flere saker, og kopierer Konservativt sine standpunkt.