Norge IDAG

OMSTRIDT: Faksimile av boken som fikk folk til å reagere. Foto: Skjermdump

Australia:

Forbyr bøker om foreldre av samme kjønn

Sydney Council forbyr bøker som handler om foreldre av samme kjønn fra biblioteker av hensyn til «barnas sikkerhet.» – Vi mener at barn skal kunne gå inn i et kommunebibliotek og nyte en barnebok uten å bli utsatt for denne typen seksualisering, sier rådmann Steve Christou.