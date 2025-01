Den pro-israelske katolske presten i Roma, Don Domingo Ariano, ble «kalt inn på teppet» til sin biskop:

TALER ROMA MIDT IMOT: Den katolske presten fra Italia, Don Domingo Ariano, er en pro-israelsk sionist. Han deltok i en demonstrasjon til støtte for den jødiske staten like etter 7.oktober. Dette forårsaket et «anskrik» i hans kirke. Han ble umiddelbart «kalt inn på teppet» av sin biskop. Foto: Privat