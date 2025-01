Norge IDAG

Agam Berger (20) ble frigjort fra Hamas-fangenskap 30. januar. Foto: Haim Zach (GPO)

Agam Berger flettet håret til de andre som ble løslatt:

Nå takker foreldrene Gud for at datteren er fri

Se rørende video

Agam Berger slapp fri fra Hamas-fangenskap til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) 30. januar 2025. Foreldrene sender sin takk til Gud for at jenta deres, som ble kjent for å flette andre frigitte gislers hår, nå selv er løslatt.