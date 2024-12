Norge IDAG

DELEGASJONEN: Den norske delegasjonen som reiste til Jerusalem og Israels nasjonalforsamling for å be om tilgivelse på Norges vegne for landets urett mot Israel. Foto: TX Vikings

TX Vikings og et team av kristenledere overleverte en deklarasjon i Knesset:

«Forgive us, Israel!»

TX Vikings og et team av pastorer og kristenledere overleverte den 26. november, på vegne av Norge, en deklarasjon til Knesset der de ba om tilgivelse for Norges urett mot Israel. Det ble et rørende og sterkt møte.