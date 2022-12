Norge IDAG

Robuste toner, forfriskende lyd, lydrytmer som er markante er elementene som kjennetegner Nate Martin & S.I.G.N. (Singing In God’s Name) Foto: Nate Martin & S.I.G.N/Privat

Julekonsert i Forum Scene 12. desember kl.19.00:

Førjulsgospel på høyt nivå

Prisvinnende gospelgruppe fra USA kommer til Bergen

«Årets gruppe» ble bandet Nate Martin & S.I.G.N (Singing In God’s Name) kåret til i USA i 2020, og fikk sin Gospel Music Choice Award. Året etter tilkom en Eddy Award for «Årets album.» Nå har denne spesielle gospel-soul-gruppen landet i førjuls-Norge.