Tre dager før jordskjelvkatastrofen inntraff twitret Frank Hoogerbeets: «Før eller siden vil det komme et jordskjelv på ~M 7,5 i denne regionen (Sør-Sentrale Tyrkia, Jordan, Syria, Libanon).» Foto: Skjermdump Solar System Geometry Survey (SSGS) på YouTube

Forsker forutsa jordskjelvet i Tyrkia

Forskerne hevder at det ikke er mulig å forutsi et stort jordskjelv i forkant. Nå er det en oppfatning som er til debatt. For på tross av denne allmenne oppfatningen så forutsa forskeren Frank Hoogerbeets ved Solar System Geometry Survey (SSGS) i Nederland katastrofen i en tweet-alarm 3. februar. Tre dager før jordskjelvet inntraff skrev han på Twitter: «Før eller siden vil det komme et jordskjelv på ~M 7,5 i denne regionen (Sør-sentrale Tyrkia, Jordan, Syria, Libanon).»