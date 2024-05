Norge IDAG

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) på en pressekonferanse i Berlin i mars. Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Forsker mener bilde av Eide med Palestina-aktivist er problematisk

Et bilde av en Palestina-aktivist sammen med utenriksminister Espen Barth Eide kan skape problemer for Norge, mener en forsker. Eide avviser at bildet gjenspeiler hans syn.