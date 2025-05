IDF gikk til angrep på det europeiske sykehuset i Khan Younis, Gazastripen, tirsdag 13. mai 2025. Målet var Hamas-leder Mohammed Sinwar. Det israelske militæret sa at det hadde utført et angrep rettet mot det de sa var et Hamas «kommando- og kontrollsenter» som ligger under sykehuset. Foto: AP Photo/Mariam Dagga/NTB