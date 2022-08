Norge IDAG

Grensen mellom Jordan og Israel ved Old Gesher i Jordan River Valley. Illustrasjonsbilde. Foto: Kobi Richter/TPS

Forsøkte å smugle narkotika for 12 millioner inn i Israel

Det israelske forsvaret (IDF) hindret et forsøk på å smugle narkotika for over 12 millioner kroner fra Jordan inn i Israel.