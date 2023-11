Norge IDAG

Nettsiden som skal være Hamas sin, er full av voldelige videoer fra 7. oktober og hatpropaganda mot jøder og andre. Foto: Skjermdump: Hamas.com

Hamas på nett:

– Først tar vi sionistene, deretter hele verden

Og verden er endret etter at de har nådd sine mål: Islamsk lov erstatter alle demokratiske systemer. Så etableres en synkronisert maktstruktur globalt. En regner så med at hele verden så vil adoptere islam. Ikke-muslimer vil bli sett på som vantro og mål for attentat.