USAs utenriksminister Anthony Blinken (t.v) og Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt under et NATO-møte i Oslo 1. juni 2023. Foto: Lise Aserud/Pool Photo via AP/NTB

2022 ble rekordår for eksport av forsvarsmateriell:

Forsvarsindustrien satte ny rekord i Israel og Norge

Israelsk eksport av forsvarsmateriell nådde nye høyder i 2022 med en omsetning på over 12,5 milliarder dollar. Det er en økning på 50 prosent på bare tre år. Droner og ubemannede luftfartøyer står for en fjerdedel av kontraktene som ble inngått i fjor, og India er en av de største importørene. Også i Norge var 2022 et rekordår for forsvarsindustrien.