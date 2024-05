Norge IDAG

Erik Selle, partileder av Konservativt, er bekymret for Norges forsvarsevne. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Erik Selle om det norske Forsvaret:

– Fort å rive ned, tar tid å bygge opp

Det er krig i Europa og Midtøsten, og nylig kom det frem at russiske spioner har vært aktive på Vestlandet. Partileder i Konservativt, Erik Selle, mener vi ikke har et forsvar som kan møte tidens sikkerhetspolitiske utfordringer. – Et samlet storting har brukt forsvarsbudsjettet som en salderingspost etter den kalde krigen, sier han til Norge IDAG.