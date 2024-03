Norge IDAG

GODE VENNER: Anita Apelthun Sæle, Finn Jarle Sæle og Martin Gellein. Foto: Norge IDAG

Fortsatt gode venner

Fra 1. mai starter Martin Gellein i en stilling hos Ordet og Israel. Det innebærer at han går fra sin stilling i Norge IDAG. – Vi er naturligvis lei for dette, men vet selvsagt at Martin vil gjøre en suveren jobb for denne viktige organisasjonen, sier ansvarlig redaktør Finn Jarle Sæle.