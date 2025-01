Norge IDAG

MEXICO: Guadalupe Perez og hans kone, fra sørlige Mexico, ble truet med påtenning av huset og forvisning fra landsbyen – hvis de fortsatte å praktisere troen sin. Nå må de være forsiktige, stille og usynlige. Foto: Åpne Dører

World Watch List 2025:

Fortsatt svært høyt nivå på forfølgelsen av kristne

Volden mot kristne øker mange steder, og økt kontroll og krav til registrering gjør at kirkene presses under jorden. Dette er to av de tydeligste trekkene på Åpne Dørers World Watch List for 2025.