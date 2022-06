Norge IDAG

Nancy Solbakken er eneste representant for Partiet De Kristne i Vennesla. Foto: Privat / Facebook

Vennesla:

Fra MDG til PDK – mot Pride

Nancy Solbakken sitter som eneste representant for Partiet De Kristne i kommunestyret i Vennesla. Nå er hun opprørt for at kommunen vil heise pride-flagget på offentlige bygninger i forbindelse med Vennesla pride i august.