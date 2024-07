Norge IDAG

Reddet fra et liv i rus: Sebastian Mehlen er i dag rektor ved Troens Bevis, Bibel- og Misjonsinstitutt. Men for ti år siden holdt det på å gå galt. Foto: Trine Overå Hansen

Sebastian Mehlen, rektor på TBBMI, tror mors bønner reddet ham fra overdose:

Fra narkoman til bibelskolerektor

Sebastian Mehlen (27) er rektor ved Troens Bevis, Bibel- og Misjonsinstitutt. Men at det var denne vei livet han skulle ta, var ingen selvfølge. Forkynneren takker moren og Gud for at han er blitt bevart.