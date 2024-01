Norge IDAG

Frelsesarmeen er blant hjelpeorganisasjonene som tilbyr folk et sted å sove i vinterkulden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Frelsesarmeen er bekymret for folk som sover ute i sprengkulden

Frelsesarmeen er svært bekymret for hva sprengkulden i Oslo kan bety for folk som sover ute. Nå utvider kommunen tiltakene for nattepatruljer og overnatting.