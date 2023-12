Norge IDAG

Frelsesarmeen har som juletradisjon å sette ut gryter der man kan legge igjen penger som går til trengende i samfunnet. Foto: Heiko Junge / NTB

Frelsesarmeens julegryter har samlet inn over 50 millioner kroner

Tradisjonen tro har Frelsesarmeen satt ut julegryter for å samle inn penger til trengende. Foreløpige tall viser at det er kommet inn over 50 millioner kroner.